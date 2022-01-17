العنانى يبحث استعدادات استضافة مصر للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الـ48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية أواخر شهر مارس المقبل.





وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة خلال الانتخابات التى أجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ47 لها فى مايو الماضى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الـ48 للجنة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب الأعضاء باللجنة.

وخلال اللقاء تم مناقشة وتبادل العديد من الآراء والرؤى، وإعداد خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع السياحى والعاملين به خاصة فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومساعدى وزير السياحة والآثار لكل من الشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار شارك فى الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط والذى شهد أجندة حافلة بالموضوعات الهامة، والتى من شأنها العمل على دعم تعافى قطاع السياحة بدول المنطقة والفرص المستقبلية وتسريع معدلات تدفق السفر والسياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.