عاجل.. السيسى يستجيب لعلاج طفلة تعانى من مرض نادر

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسى استجاب لحالة الطفلة رودينا، متابعة: "ربنا يعز الرئيس وينصره ويجبر بخاطره دائما". وعلق الحاج سيد، جد الطفلة رودينا: "والله العظيم ده اللى منتظرينه من الأب ده، ربنا ينصره، أنا كنت حاسس إن الرئيس الأب مش هيسيب طفلة". فى حين قالت الطفلة رودينا: "أنا الحمد لله، ويا رب أخف، أنا فى أولى ابتدائى وبروح المدرسة".

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