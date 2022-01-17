جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن القائم بأعمال وزير الصحة وجه اليوم بمراجعة أسعار مسحات كورونا فى المعامل المركزية، وإعادة النظر فى الأسعار لخفضها.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه خلال يومين سيتم إعلان السعر، وهناك اتجاه قوى لخفض الأسعار. وأشار إلى أن فترة العزل أصبحت 5 أيام من ظهور الأعراض أو نتيجة المسحة، وإذا زالت الأعراض بعد الـ5 أيام يلتزم الشخص بارتداء الكمامة لمدة 5 أيام أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: 5 أيام فترة العزل من كورونا.. وإعلان خفض أسعار المسحة خلال يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.