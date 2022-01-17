وزيرة التعاون الدولي: 10.2 مليار دولار حجم اتفاقيات التمويل الميسرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حجم اتفاقيات التمويل الميسرة وصلت إلى 10.2 مليار دولار لقطاعات الدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وأشارت "المشاط"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنهم أطلقوا تقريرا يستعرض هذه التمويلات، وحجم الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والتحول الأخضر، وريادة الأعمال، فضلا على أن التقرير يضم أفلام وثائقية عن المشروعات المختلفة.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم، في مؤتمر صحفي، إطلاق التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يرصد كافة حزم التمويل التنموي الميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي، وذلك بحضور الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلس النواب.