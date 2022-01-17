باريس سان جيرمان ومبابي يفتحان الباب أمام محمد صلاح في الإنضمام لـ ريال مدريد.. والملكي يستغل التوترات في ليفربول

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تتبقى ثلاثة عشر يوم عن انتهاء فترة الإنتقالات الشتوية، وتترقب الأعين وتسلط الأضواء، على أكبر صفقات الموسم، والتي ياتي على رأسها المصري محمد صلاح، في ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، في صفوف باريس سان جيرمان، والنرويجي أيرلينج هالاند، في صفوف بروسيا دورتموند الألماني، والتي تنتهي عقود الثلاثة في نهاية الموسم الجري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشتعل وترتفع القيمة المادية لكلا لاعب من الثلاثي، بعد إقتراب نهاية عقودهم مع انديتهم الحالية، قبل التوجه لأكبر أندية العالم، والتي يأتي على رأسها العملاقي الملكي ريال مدريد الإسباني، صاحب الصدارة في الأكثر تتويج بالبطولات المحلية والقارية والعالمية، على مستوى أندية العالم.

تأتي الإثارة والتشويق على جانب شرق العالم، على صفقة المصري محمد صلاح، في تحديد وجهته ومعرفتها، في الفترة الحالية، سواء الإستمرار مع فريق الإنجليزي ليفربول، أو الرحيل في الفترة القادمة، والتي تزداد ترقب بعد رفض ملاك النادي على شروط تجديد صلاح مع الريدز.

ليفربول ينسى ماقدمه له محمد صلاح

قبل الحديث عن رحيل محمد صلاح أو الإستمرار مع ليفربول، دعونا نسترجع الحديث عن الخدمات التي قدمها وأبرزها، مع الريدز منذ قدومة من الدوري الإيطالي من بوابة روما، في الإنتقالات الصيفية في عام 2017، بعقد قيمته 37 مليون جنيه إسترليني.

شارك محمد صلاح في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول، ونجح في تسجيل 147 هدفا، وصنع 67 فرصة مؤكده، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، على حساب توتنهام، والتي كانت له البصمة في لقاء النهائي، وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، والتي غابت عن دولاب جوائز الريد ما يقرب من 31 عام.

تجديد مبابي مع باريس يفتح الباب لمحمد صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية صباح اليوم، عن تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان، في عقد لمدة قليلة، ليتيح للفريق الباريسي فرصة المفاوضات مع ريال مدريد، حتى يتمكن فريقه من الإستفادة منه قبل الرحيل، بعد تقديم مبابي من قبل الفريق في أكثر من منافسة على جوائز فردية.

تبحث إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، من الإستفادة في رحيل مبابي، بعد التعرف على رغبة وشدة الفريق الإسباني في ضمه في الإنتقالات الشتوية الجارية، أو من خلال الصيفية القادمة، والتي يريد فيها الفريق الباريسي أكثر من 200 مليون يورو.

ريال مدريد يستغل التوترات بين ليفربول ومحمد صلاح

رفض ريال مدريد في السابق مقترحات الفريق الباريسي، في انهاء صفقة كيليان مبابي، بسبب ارتفاع سعر اللاعب، والتي انتظرها الفريق الملكي حتى ينتهى عقد اللاعب مع الفريق، ويصبح مبابي لاعب حر، بعد كشفه عن رغبته في الإنضمام للفريق الإسباني.

يأتي الدولي المصري محمد صلاح تحت أعين وأضواء ريال مدريد، بعد فشل انهاء صفقة كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان، بسبب ارتفاع قيمة العقد مع فريقه الباريسي، ليحل صلاح في أولويات الفريق الملكي في ضمه قبل انتهاء الإنتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية القادمة.

يستغل ريال مدريد برئاسة وتخطيط انفانتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، صاحب ريادة الإعمال الرياضة، على مستوى العالم كما يعرفه الجميع، وفي ظل سقوط وتراجع منافسة الإسباني نادي برشلونة، بسبب المديونات التي تأتي على النادي، ليدخل في ضم محمد صلاح، بعد توترات واضطرابات بين وكيل أعمال صلاح وليفربول، حول قيمة العقد التي يريد التجديد بها.