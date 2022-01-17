محمد علي رزق يكشف نتيجة المسحة الطبية له بعد مخالطته لبسمة

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خضع الفنان محمد على رزق للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للتأكد من سلامته بعد مخالطته للفنانة بسمة التي كشفت عن إصابتها اليوم.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة الفنان محمد علي رزق بفيروس كورونا.

محمد علي رزق ينفي إصابته بكورونا

وكشف رزق عن نتيجة المسحة مطمئنًا جمهوره، حيث نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "شكرًا لكل الصحفيين اللي كلموني يطمنوا عليا بعد إعلان بسمة بإصبتها بكورونا".

وتابع: "أنا الحمدلله كويس وبخير وعملت مسحة.. والنتيجة بفضل الله سلبية".

كما حرصت الفنانة هبة عبد الغني من قبله على طمئنة جمهورها على حالتها الصحية تزامنًا مع إصابة الفنانة بسمة بكورونا، حيث أن الثنائي اجتمع بكواليس تصوير حكاية «واللي ما يشتري يتفرج».

هبة عبد الغني تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكشفت عبد الغني حقيقة إصابتها بكورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: "أتمنى الشفاء العاجل للنجمة بسمة، وأحب أطمن الجمهور.. أنا متطعَّمة والكرو كله بخير الحمد لله".

وأضافت: "إن شاء الله تستمتعوا بباقي حلقات حكاية واللي ما يشتري يتفرج من مسلسل نصيبي وقسمتك".

هذا وقد أعلنت الفنانة بسمة عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشددت على تحذير الجمهور من الإهمالي، ودعتهم بأخذ الحذر هذه الفترة.

بسمة تعلن إصابتها بكورونا

نشرت الفنانة بسمة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لإختبار فيروس كورونا، وأوضح الإختبار أنها مصابة، فعلقت على الصورة وقالت:"قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء"، وأضافت مطالبة الناس أن تأخذ إحتياطاتها بسبب الإنتشار الواسع والسريع للعدوى هذه الأيام، وقالت:"ياريت الناس كلها تخللي بالها لان العدوى دلوقتي في الهوا".

تعليقات متابعي بسمة على خبر إصابتها بكورونا

علق عدد كبير من متابعي الفنانة بسمة على خبر إصابتها بفيروس كورونا، وجميعهم تمنوا لها السلامة، ومن ضمن المشاهير الذي علقوا على الصورة التي نشرتها، الفنانة ندى عادل قالت لها:"سلامتك حبيبتي"، والإستايليست مي جلال التي كتبت:" Alf salama" بمعنى ألف سلامة، وأضافت قلب أحمر.

على الصعيد الآخر، علق الفنان محمد علي رزق على بما صرح به المخرج بيتر ميمي حول الطفل الموهبة محمد أسامة، الذي ظهر مع كريس المصري .

محمد رزق يعلق على حديث بيتر ميمي

وكتب رزق عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلاً:" لما بيتر ميمي قال إن الملحن إيهاب عبد الواحد دور على الولد الصغير إللي طلع مع كريس المصري و قال "طلع عينه علشان يلاقيه " إللي هو محمد أسامة علشان يغني الغزاله رايقه.. إتبسط جداً".

وتابع محمد رزق:" فكرة دعم الموهوب مهما كان هو مين و إني أدور عليه و أتعب لغاية مالاقيه علشان أدعمه دي حاجة عظيمة و المفروض يكون ده الطبيعي إني أشوف مين موهوب و أدعمه.. ياريت كلنا نعمل كده".