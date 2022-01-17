كأس أمم أفريقيا.. منتخب الكاميرون يتعادل مع الرأس الأخضر ويتأهلان معاً

/673094/كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-الكاميرون-يتعادل-مع-الرأس-الأخضر-ويتأهلان-معا

انتهت مباراة الكاميرون أمام الرأس الاخضر بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء هجمات خطيرة من الفريقين، وحاول كلاً منهما أن يفوز بالمباراة، وأفتتح الكاميرون أهداف اللقاء عن طريف النجم فينسيت أبو بكر في الدقيقة 39، ثم حاول منتخب الرأس الأخضر أن يتعادل حتى سجل هدف عن طريق غازي رودريجز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب البوركيني ثانياً برصيد 4 نقاط، كما تأهلت الرأس الأخضر ضمن أحسن ثالث بأربعة نقاط.

تشكيل الكاميرون أمام الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - مايكل نجاديو - هارولد موكودي - كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي - أندريه زامبو أنجيسا - بيري كوندي - نيكولاس نجاماليو - صامويل أوم جويت.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

نتيجة مباراة الكاميرون وإثيوبيا

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا .

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء .

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة ، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق الـ 53 و الدقيقة الـ 55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تتعادل مع مالي في الوقت القاتل

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.