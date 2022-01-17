/673095/مدحت-الكمارالسيسي-عزز-الانفتاح-على-أفريقيا-إيمانا-بحق-القارة-السمراء-في-التنمية

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن التوجه المصري نحو أفريقيا خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق في تاريخ السياسة المصرية، مشيرا إلى أن مصر كانت على مدار عقود سابقة لا تولي اهتماما كبيرا بأفريقيا، على عكس الفترة الحالية.

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وأضاف الكمار في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي عزز الانفتاح على مختلف دول أفريقيا إيمانا منه، بأن التواصل المصري – الأفريقي في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية يعود بالخير على الطرفين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأن مصر داعمة للقضايا الأفريقية وتحترم خصوصية كل دولة، مؤكدا أنها سياسة مصرية راسخة في التعامل مع القضايا الأفريقية.

وأضاف النائب، أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي، حكم البلاد وهي حريصة على تعزيز علاقاتها الأفريقية بكافة الطرق من ناحية، والدفاع عن الحق التنمية في القارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الحصول على لقاحات كورونا وتوفير بيئة صحية وأمنية سليمة لمختلف الشعوب الأفريقية.

مدحت الكمار : السيسي عزز الانفتاح على أفريقيا إيمانًا بحق القارة السمراء في التنمية

واختتم النائب مدحت الكمار، بأن السياسة المصرية نحو أفريقيا مليئة بالأمل والتفاؤل في غدٍ أفضل لكل شعوبها، والانطلاق للمستقبل في ظل القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي.