/673096/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-بوركينا-فاسو-وإثيوبيا-في-أمم-إفريقيا-2021

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي، بوركينا فاسو وإثيوبيا، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ثالث جولات المجموعة الأولى، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل بوركينا فاسو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، من خلال أداما جويرا ارسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء الذي سددها من فوق الحارس تيكليماريام شانكو لتمر الكرة داخل الشباك.

عاد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، عن طريق جيتانيه كيبيدي من نقطة الجزاء.

موقف المنتخبين من الصعود للدور الـ 16

وبهذا التعادل الإيجابي، يحصد منتخب بوركينا فاسو النقطة الرابعة، ويحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، من نهائيات أمم إفريقيا 2021، فيما يحتل إثيوبيا المركز الالرابع والأخير بنقطة وحيده.

ويضم منتخب بوركينا فاسو مقعد في دور الثمن النهائي من البطولة، بعد حجز المقعد الثاني، ونهاية دور المجموعات من البطولة.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو في المباراة

حراسة المرمى: أويدراوجو

خط الدفاع: ياجو - تابسوبا - دايو - كابوري

خط الوسط: توريه - سانجاري - أداما جيرا

خط الهجوم: تراوري - باندي - بايالا

تشكيل منتخب إثيوبيا في المباراة

حراسة المرمى: شانكو

خط الدفاع: رمضان - بيلايني - تاميني - تونجو

خط الوسط: سورافيل - يوناهيس - إنديشاو

خط الهجوم: كيبيدي - نصير - دوكلي

خلال الفترة المقبلة".

اُقيمت 4 مباريات أمس من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقئات تونس والجائر في يوم عام للمنتخبات العربية.

فضربة البداية كانت الساعة 3 بتوقيت القاهرة بمباراة جامبيا أمام مالي، وفي السادسة مساءاً لعبت مبارتين، الأولى كانت تونس أمام موريتانيا، والمباراة الثانية كوت ديفوار أمام سيراليون.