/673097/نقيب-الأشراف-اهتمام-الرئيس-السيسي-بمقامات-آل-البيت-ينعكس-مردوده-على-الملايين-من-دول-العالم

وجه السيد محمود محمود الشريف نقيب الأشراف السادة، عن تقديره للقيادة السياسية لما حققته من نجاحات هائلة، بشأن منتدى شباب العالم، والذي نال على اشادات هائلة لتناوله كم كبير من القضايا الهامة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير والمذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بمساجد ومققامات ال البيت موجها له رسالة:" شكرا يا سيادة الرئيس على الاهتمام ، وادعو لك بالتوفيق في قيادة مصر". نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس السيسي بمقامات آل البيت ينعكس مردوده على الملايين من دول العالم وتابع الشريف، أن الاهتمام بمساجد ومقامات أل البيت ينعكس مردوده على الملايين من مريدي هذه الأماكن بكافة دول العالم وليس مصر فقط.

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