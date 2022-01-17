/673098/افتتاح-ورشة-عمل--التحكيم-الدولي--بمركز-كميت-بمشاركة -وكلاء-مجلس-النواب-ورئيس-التشريعية

عبرالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، عن سعادته بالمشاركة اليوم في افتتاح ورشة عمل « التحكيم الدولي » بالتعاون بين الجامعة العربية ومركز كميت للتحكيم الدولي بحضور العشرات من القامات القانونية الكبيرة في الوطن العربي التي يذخر بها مركز كميت الذي يضم كوكبة لها تاريخ ومواقف قضائية دولية معروفة .

دوت الخليج

أكد أن تجربة «كميت» استطاعت أن تترك بصمة في عالم الاستثمار والتحكيم الدولي رغم كونها جديدة على سوق الاستثمار المصري .. فالتحكيم أصبح عامل مهم لتسهيل وجذب الاستثمارات وأتذكر أنني تعرضت لظلم تحكيمي في فرنسا نتيجة إجراءات غير دقيقة في ممارسات التحكيم الخارجية .

وشارك أيضا المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيما توجه صباح الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

افتتاح ورشة عمل « التحكيم الدولي » بمركز كميت بمشاركة وكلاء مجلس النواب ورئيس التشريعية

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.