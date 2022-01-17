/673100/بهاء-سلطان-يطرح-أحدث-أغانيه-مالك-من-ألبوم-سيجارة

طرح الفنان بهاء سلطان، أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «مالك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «مالك» للمطرب بهاء سلطان.

أغنية مالك لبهاء سلطان

و تعد أغنية «مالك» سادس أغاني ألبومه الجديد «سيجارة»، وهي من تأليف نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أكرم عادل.

كلمات أغنية مالك

وتقول كلمات الأغنية: "مالك، أنت بقالك لسه يا دوب كام يوم ليه اتغيرت.. انت فاكرها يا واد هتدوم، لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب.. ربك شاهد ربك عالم ربك يابني رب قلوب.. أجرح ما أنا قلبي مسامحك ما اتعودت أنا على جرحك".

نصر محروس وبهاء سلطان فى عمل جديد

وفى وقت سابق، تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، قال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة. وأضاف: “بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس”.

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدًا: "بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها".

ويذكر تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتانا، بأنه جاء تصالح بهاء سلطان مع نصر محروس في ظل عروض الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري، ولكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في طرح 6 أغنيات ضمن ألبوم الجديد من انتاج نصر محروس.