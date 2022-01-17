/673102/مستشار-الرئيس-متحور-أوميكرون-يعدي-16-شخص-واللقاحات-لا-تمنع-الإصابة-بالفيروس

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، انه يوجد عدد متزايد غي الاصابات بفيروس كورونا، مضيفا أن اننا في موسم الانفلونزا الموسمي، حيث أن الاعارضض تتشابه ما بينت اعراض الانلفونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة اليوم، منوها أن العدوة موجودة في كلا من الانفلونزا أو كورونا، مشيرا إلى انه الوقاية في غاية الأهمية.

مستشار الرئيس: متحور أوميكرون يعدي 16 شخص واللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس

وعن انتقال العدوى من شخص لأخر قال تاج الدين:" فيروس الانلفونزا الموسمية يعدي من اتنين لثلاث اشخاص، أما أوميكرون يعدي ما يقرب من شخص إلى 16، حيث أن سرعة انتشاره كبيرة جدا.

تاج الدين: اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة

وتابع تاج الدين أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، متابعا:" الشخص الملقح ليس بعيد عن الإصابة ولكنه يقلل عدد الفيروسات كما انه يقلل احتمالية حاجة المريض لدخول المستشفى.

مستشار الرئيس للصحة: الكمامات والتباعد خط الدفاع الأول أمام كورونا

وطالب تاج الدين بضرورة الالتزام بالكمامات والكحول واجراءات التباعد الاجتماعي، لانهم خط الدفاع الأول، بجانب اللقاحات، ونسبة التطعيمات والتي كلما زادت نسبته كلما قلت أعداد الأصابات.

وتابع تاج الدين:" الاقبال على اللقاح زاد حيث ان أخذين الجرعة الأولى تجاوزو 60 مليون شخص، حيث أن الاعداد التي تأخذ اللقاح يوميا يتراوح ما بين 300 ألف شخص.