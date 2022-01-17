/673104/النائب-علاء-عابد-يشارك-في-زيارة-واحة-الكرامة-وجامع-الشيخ-زايد-بدولة-الإمارات-العربية

شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذى يزور دولة الإمارات حاليا.

دوت الخليج

واستهل الوفد البرلماني زيارته بجولة بواحة الكرامة، واستعرض مراسم حرس الشرف، ووضع إكليلا أمام نصب الشهيد، كما سجل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كلمة في سجل الزوار تعبر عن التقدير لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قام الوفد البرلماني بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتوجه صباح الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

النائبة علاء عابد يشارك في زيارة واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.