الطقس السيئ يضرب الدقهلية.. إجراءات عاجلة لمواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - قامت الوحدات المحلية لبعض المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية اليوم الإثنين، باستكمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين خلال الأيام الماضية، تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور أيمن مختار.





ووجه الدكتور " مختار"، فى بيان اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ إجراءات التعامل الفورى مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار، مشيرا إلى التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول وضرورة تواصل غرفة العمليات الرئيسية الدائم مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأشار الدكتور "مختار" إلى أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول فى التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالتنسيق والتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى وقطاعاتها المنتشرة بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإضاءة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الدقهلية سبق وأن أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها حرصا على سيولة الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة لمواطنى المحافظة.