أمطار ورياح وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة (بيان رسمى بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء، سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما سيكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 08

وادى النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بنى سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 09

الوادى الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12





طقس الأربعاء 19 يناير 2022

تتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

طقس الخميس 20 يناير والجمعة 21 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية صباحا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 22 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير 2022

تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.