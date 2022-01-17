الرعاية الصحية تنشر فيديو للتوعية بالتأمين الصحى الشامل لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم، فيديو بلغة الإشارة لذوى الهمم للتوعية بأهمية ومزايا منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى ضمان علاج كل المصريين بجودة عالمية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نشر الفيديو يهدف تعزيز الوعى لدى ذوى الهمم من الصم والمكفوفين والإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية وغيرهم من ذوى الهمم، بأهمية ومزايا وخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية ودون تمييز.

وأضافت، أن الفيديو يتضمن التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وطرق وخطوات التسجيل بالمنظومة، والأوراق المطلوبة للتسجيل، وفتح الملف الطبى العائلى، والفحص الطبى الشامل، ومحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وخطة الدولة فى امتداد المنظومة الجديدة إلى باقى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اهتمام الهيئة بتطوير آليات التواصل مع ذوى الهمم من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتابع: هو ما دفع الهيئة إلى إطلاق تدريبات مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المنظومة الجديدة على لغة الإشارة إيمانا منها بأهمية الدمج المجتمعى للأشخاص ذوى الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتا أن لغة الإشارة هى واحدة فى كل لغات العالم، وتابع: حريصين على التواصل مع كل فئات المجتمع المصرى، وأن التأمين الصحى الشامل يحقق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأضاف السبكى، أن التأمين الصحى الشامل حماية لصحة المصريين، وركيزة أساسية فى تحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحور الصحة، وذلك بما يشمله من النهوض بصحة المواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر فى صحة المصريين من محددات اجتماعية وبنية تحتية ووعى عام وتحفيز نمط الحياة الصحى السليم، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين فى جميع مراحل حياتهم مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغيرالقادرين، وحماية الأسر والمواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض، لتأسيسه على مبدأ التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة والدولة.

وأشار السبكى، إلى أن التأمين الصحى الشامل حقق قفزة نوعية هائلة لإصلاح النظام الصحى فى مصر، وذلك عبر شمول مظلته كل أفراد الأسرة وإتاحة اختيار مقدمى الخدمة الصحية، مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، علاوة على تطبيق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، وهو اتجاه جديد فى النظام الصحى المصرى بهدف تطبيق نظام حوكمة رشيدة للمنظومة يتم فيها فصل الوظائف المختلفة فى إطار من الشفافية، وضمان المحاسبة والمساءلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها، وتدعيم الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الصحى وحسن إداراتها واستدامتها.

جدير بالذكر، أنه تم تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بداية من محافظة "بورسعيد" فى يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بـ 3 محافظات وهم "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" فى منتصف فبراير من العام الماضى، كما أنه من المقرر إطلاق المنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى "السويس، أسوان" تباعا خلال الفترة المقبلة، لتكتمل بذلك محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل الجديد.