كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين المسابقات العلمية الدولية، كانجارو العالمية للرياضيات Kangaroo Math لموسم 2022، و الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO لموسم 2022 موضحة فى خطاب لها، أنه سيتاح الاشتراك لجميع طلاب المدارس الراغبين من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي بجميع أنواع المدارس.
وقالت وزارة التعليم، إنه على المدارس الراغبة في الاشتراك ومعرفة كافة التفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل وتعليمات ونماذج اختبارات المسابقات من خلال الموقع الرسمي، كما وجهت المديريات التعليمية، بالتنبيه علي جميع المدارس بالإعلان عن المسابقات بجميع المدارس المشار إليها.
وأكدت الوزارة، يأتى ذلك في إطار حرصها على إتاحة كافة الفرص لطلاب المدارس والمقامات بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليا في المواد التعليمية مثل (الرياضيات، العلوم، اللغة الانجليزية والذي يحقق التنافسية العالمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعلن تدشين المسابقة العلمية الدولية لطلاب المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.