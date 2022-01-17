The best.. توخيل يفوز بجائزة الفيفا لأفضل مدرب فى العالم 2021

توج توماس توخيل المدير الفنى لفريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم " The Best" والمقام حاليا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

وحصد توخيل جائزة أفضل مدير فنى للرجال في العالم متفوقا على الثنائى: الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وروبيرتو مانشينى المدير الفنى لمنتخب إيطاليا.

ويمنح الفيفا جوائز "ذا بيست" سنويا لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، حيث يتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020/2021.

وكان "فيفا" كشف في وقت سابق عن القائمة النهائية التى تتنافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم عن 2021 والتي ضمت النجم المصرى محمد صلاح، الأرجنتينى ليونيل ميسي، والنجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى بعدما كانت القائمة الأولية تضم 11 لاعبا تنافسوا لدخول القائمة النهائية.

وينافس النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الثانية في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك بعد أن دخل القائمة النهائية مؤخرا.

وكان محمد صلاح جاء في المركز الثالث بترتيب جائزة "ذا بيست" لعام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو.