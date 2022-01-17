برئاسة أبو هشيمة .. «الشباب والرياضة» بالشيوخ تناقش توصيات منتدى شباب العالم

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم توصيات منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من المسئولين الدوليين وممثلين ل١٦٩ دولة حول العالم.
وأثنى أعضاء اللجنة على التنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم وحرص المنظمين على تحقيق أعلى درجات التدابير الاحترازية حفاظا على صحة الحضور، مشيرين إلى المشاركة الفعالة من قبل الحضور والتواصل المثمر بين الشباب والمسئولين المصريين، الذين كانوا حريصين على الاستماع لمداخلات الشباب ومقترحاتهم.
وأثنى النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، على حسن اختيار الموضوعات التي ناقشتها جلسات وورش عمل المنتدى بشكل عام، والتي تناولت شكل العالم ما بعد الجائحة وكيفية التعامل مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى الجلسات التي تناولت قضية التغير المناخي، وإعادة إعمار مناطق الصراع في العالم.
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