ليفاندوفسكى يتفوق على ميسي وصلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2021

توج البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، بجائزة " The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم المقام حاليا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وكان "فيفا" كشف في وقت سابق عن القائمة النهائية التى تتنافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم عن 2021 والتي ضمت محمد صلاح، ميسي، وليفاندوفسكى بعدما كانت القائمة الأولية تضم 11 لاعبا تنافسوا لدخول القائمة النهائية.

ويمنح الفيفا جوائز "ذا بيست" سنويا لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، حيث يتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020/2021.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب للرجال والسيدات في عملية تصويت تضم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية لكل من فرق الرجال والسيدات من كل العالم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت، وتصويت مجموعة مختارة تضم أكثر من 300 صحفي.

وتشارك الجماهير في الاختيار عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي بنسبة 25%، متساوية مع نسبة تصويت مدربى المنتخبات، وقادة منتخبات العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف الدول، ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الفيفا وهى 25% لكل فئة.

ويحصل صاحب المركز الأول فى التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثانى ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث.