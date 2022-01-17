نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمغة الذهب الجديدة وما مصير الذهب القديم؟ تعرف على دمغة الذهب الليزر الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر أخبار دمغة الذهب الجديدة، والتي زاد البحث عنها من قبل المئات والآلاف من المصريين والمصريات الممتلكين للمصوغات وسبائك الذهب، حيث اثار قرار وزير التموين بخصوص دمغة الذهب الجديدة جدلا واسعا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل بخصوص هذا الموضوع، وما هي دمغة الذهب الليزر وما مصير الذهب القديم، هذا ما سنعرفكم عليه، فتابعوا معنا.

دمغة الذهب الجديدة

ونتابع معكم أخبار الدمغة الجديدة والتي أثارت جدلا واسعا بين المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخاصة بعد إعلان السيد وزير التموين علي مصيلحي عنها في معرض مصنعي الذهب منذ أيام قليلة، وهذا ما أثار تخوفات وشكوك ممتلكي المصوغات والسبائك الذهبية بشأن مصير الذهب القديم المملوك لديهم، وسنتابع معكم أهم ما جاء بخصوص هذا القرار.

حيث إن المصريين يهتمون بأخبار الذهب والتي تعتبر أحد أهم الأصول على الإطلاق لحفظ قيمة المال، وقد أثار هذا الخبر جدلا بخصوصه، وقد انتشرت العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة بخصوصه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت شائعات أن الذهب ذو الدمغة القديمة سيقل سعره، فتابعوا معنا لتتعرفوا على الحقيقة.

وزير التموين دمغة الذهب

أعلن السيد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي عن استعداد الدولة لتطبيقها بدءا من العام القادم وهذا في معرض مصنعي الذهب الذي أقيم في الفترة الأخيرة، وهذا في إطار تطوير صناعة المصوغات والمجوهرات المصرية.

حيث إن الدمغة الجديدة ستكون بالليزر بنظام الQR code، والتي سيكون بها العديد من المعلومات عن المصوغات والسبائك الذهبية وهذا في إطار التحول الرقمي الذي تتوجه له الدولة المصرية.

وقد تابعنا معكم كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مصير الذهب القديم

أما بالنسبة لمصير الذهب القديم، وهو من أكثر الاسئلة الشائعة بين المواطنين والمواطنات، وهل سيرخص سعره أم لا؟ فقد أكد العديد من المسؤولين في وزارة التموين في العديد من المقابلات الصحفية أن الذهب القديم لن يتأثر بهذا القرار، وأن سعره لن يقل كما يزعم البعض.

حيث أكد المسؤولين أن الذهب قيمته لن تتغير، وأن ما يشاع على السوشيال ميديا غير صحيح، وهو ما ينشره ضعاف النفوس لإثارة الجدل.