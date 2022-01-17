/673099/فيفا-إدوارد-ميندي-أفضل-حارس-في-العالم-لعام-2021

نجح الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، ومنتخب بلاده، من حصد جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

أفضل حارس في العالم من الفيفا

تواجد إدوارد ميندي، بجانب الإيطالي دوناروما، حارس مرمى يوفينتوس السابق ومنتخب بلاده، والألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ليكون الظهور الأبرز والأقوى في العام السنغالي ميندي.

ويتواجد الثلاثي محد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني الأسبق، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بارين ميونخ الألماني، على رأس القائمة المرشة لجائزة الأفضل في عام 2021.

القنوات الناقلة لحفل The Best 2021

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية هذه الفعاليات، حيث يتم بثها على قناتها الإخبارية، كما يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم بثاً مباشراً للجماهير على موقعه الرسمي، بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.