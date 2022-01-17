/673103/جوائز-ذا-بيست-إيريك-لاميلا-يحصد-جائزة-بوشكاش-لأفضل-هدف-في-العالم

حصل إيريك لاميلا لاعب توتنهام على جائزة The Best لأفضل هدف في عام 2021 “بوشكاش”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصل هدفه في أرسنال على الجائزة، بعدما أحرزه بشكل رائع من خلال تصويبة بالكعب "رابونا" سكنت الشباك على يسار الحارس.

ونافس أكثر من لاعب على الجائزة أبرزهم هدف باتريك تشيك لاعب منتخب تشيك، الذي أحرزه في الدنمارك في بطولة يورو 2020 بالدور ربع النهائي.

وينافس محمد صلاح على جائزة “ذا بيست” لأفل لاعب في العالم، بجانبي ليونيل ميسي وليفاندوفسكي

القنوات الناقلة لحفل The Best 2021

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية هذه الفعاليات، حيث يتم بثها على قناتها الإخبارية، كما يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم بثاً مباشراً للجماهير على موقعه الرسمي، بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

ويتواجد الثلاثي محد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني الأسبق، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بارين ميونخ الألماني، على رأس القائمة المرشة لجائزة الأفضل في عام 2021.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.