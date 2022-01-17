/673105/ناهد-السباعى-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-عقب-إصابتها-بكورونا-خاص

دوت الخليج

وصرحت الفنانة ناهد السباعي لـ"دوت الخليج" عن حالتها الصحية قائلة:" الحمد لله اشعر بتحسن الان".

واضافت ناهد السباعي: " انا بقيت كويسة حاليًا والان اشعر بتحسن كبير، منذ إصابتى بفيروس كوفيد-19".

ناهد السباعى تصاب بالكورونا

اعلنت الفنانة ناهد السباعى عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ الايام الماضية، وحذرت على كل من تعامل معها فى الفترة الاخيرة، بان يتم الاطئنان على انفسهم.

السباعى وازمة الزواج

وكشفت السباعى عن قصتها مع الزواج وهروبها من حفل زفافها، كما تطرقت إلى علاقتها الخاصة بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

قالت ناهد السباعي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة.. يلا نمشي مش عايزة الفرح".

ناهد السباعي تروي قصة فرارها من زفافها

وأضافت: "حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي. وكان عندي أمال، مكنتش فاهمة بس تيقنت من استحالة أن يتغير الشخص دون إرادته.. أنا مبطقش الرجالة أصلًا".

وعلقت المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: لم أعترض عندما طلبت مني الهروب من الزواج، رغم أنه تم عقد القران بالفعل، وقلت لها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله.

رد فعل ناهد فريد شوقي على هروب ابنتها من الزفاف

وأردفت ناهد فريد شوقي: "كنا خلاص في العين السخنة وهنعمل الفرح وما حستش أنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح، وأنا من واجهت إنهاء الفرح.. بس أنا كنت مقتنعة بأن دي لحظة فاصلة ما ينفعش أقلها حاجة عكس اللي حساها كان عندها إحساس عميق يخلينيا ننهي الموضوع".

علاقة ناهد السباعي بوالدتها

وتابعت: "بدأت أحس أن ارتباطها بيا بقي مشكلة، يعني على سبيل المثال كنا في أحد الفنادق وفي الغرفة سريرين، فوجئت أنها شالت الحاجز عشان تبقى نايمة جمبي.. واضح أن فيه توتر بيحصل لما بتقرب من خطوة الزواج".

وعلقت ناهد السباعي قائلة: لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت.