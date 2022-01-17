/673108/فيه-مسئول-فاسد-وإخوانى-بالشركة-القابضة-للصناعات-الكيماوية-طلب-إحاطة-أمام-البرلمان

دوت الخليج

وتضمن حديث النائب حمادة الجبلاوى بأن العضو المنتدب للشركة هو مصدرالكوارث والمصدر الرئيسى لتدمير الصناعات وهو عماد الدين مصطفى خالد، حيث أنه يقوم باختيار فاسده ولها ميول إخوانية تعمل ضد الدولة المصرية وقياداتها ومنهم من كان لها علاقة باعتصام رابعة .

أيضا الطلب تضمن بأن العضو المنتدب للشركة القابضة قام باختيار فاسدين منهم محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جازوالذي رفض إغلاق الغاز على اعتصام رابعة، ومع ذلك تم إسناد له الرئاسة بشركة القومية للأسمنت ثم شركة المحاريث الزراعية، ليكون المدمر لهذه الشركات، مشيرا إلى أن العضو المنتدب يحصل على 11مليون جنيه سنويا راتب.

«فيه مسئول فاسد وإخوانى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية» طلب إحاطة أمام البرلمان

من المنتظر أن يحال هذا الطلب للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لنظرة ودراسته بشكل دقيق حيث أنه يتضمن عدد من الأدلة التى تستوجب التحقيق من أجل الحفاظ على أموال الشعب المصرى ومحاربة كافة صور الفساد، خاصة ما تضمنه بشأن الفساد المالى الذى شمل أيضا شركة كيما وتحميل الدولة بمصروفات باهظة لشركة الشرقية للدخان ، وايضاً الفساد فى شركة النهضة للاسمنت بقنا وتعيين تاجر اسمنت عضو منتدب بها وغيره من الفساد المنتشر بفعل فاعل داخل قطاع الاعمال الذى لابد من الوقوف بجوار رئيس الجمهورية الذى اشار بقطع كل انواع الفساد بمصر والذى يقوده المدعو«بحسب وصفه» لتدمير المصانع والصناعة المصرية.