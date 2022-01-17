/673109/وزير-الشباب-بـ-صحة-الشيوخلدينا-برامج-واضحة- تستهدف-تغيير-الثقافة-بشأن-الزيادة-السكانية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعاً اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد جـــزر رئيس اللجنة المشتركة .وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان وذلك للوقوف علي الدور الذي تقوم به الوزارة في ملف السيطرة علي القضية السكانية وخطط الوزارة المستقبلية في هذا الصدد.

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وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بالربط العلمى الممنهج للعمل في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتخذت خطوات واضحة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة ولديها خطة للاستفادة من القوى البشرية بالدولة من خلال الاهتمام الصحى الرياضى بالمواطن المصرى والنشء.

وتابع وزير الشباب والرياضة في كلمتة ، أن هناك برامج مميزة بالوزارة منها برامج مباشرة وأخرى غير مباشرة تستهدف تغيير ثقافة الشباب والأسرة وتوعيتهم بقضايا المجتمع والسكان وهناك برامج أخرى أكثر تركيز على الفتيات في سن مبكر لما لهم من تأثير مباشر على الأسر لأن الفتيات تعد حجر الزاوية في تكوين الأسرة والقضية السكانية.

وزير الشباب بـ «صحة الشيوخ»:لدينا برامج واضحة تستهدف تغيير الثقافة بشأن الزيادة السكانية

وأشار الدكتور أشرف صبحي ، أن الوزارة قامت بالمشاركة في الأعمال الدرامية التليفزيونية على سبيل المثال مسلسل (إلا أنا) شارك فيه بعض الفتيات المتفوقات رياضياً وتناول طرق إعدادهن نفسياً وعرض المشاكل الاجتماعية والتعليمية التي تواجههن في حياتهم .

وأضاف وزير الشباب ، أنه بالفعل بدأت الوزارة بالعمل في برامج مباشرة على القضية السكانية وغير مباشرة على التوعية بطريقة جاذبة مثل برنامج "ألف بنت ألف حلم" الذي يستهدف تنمية فكر الفتيات وشخصيتها وارتباطها بالمجتمع، وأن الوزارة لديها الكثير من الخطط الهادفة التي تعمل على تنفيذها في القريب العاجل بما يسهم في حل القضايا المجتمعية خاصة السكانية .

وأكد صبحي ، أن الوزارة تتتبع نظام الربط الإليكترونى مع منظمات العمل الشبابى والوزارات التي لها برامج شبابية وكذا تعمل على التنسيق الداخلى بين إداراتها فدائما ما تسعى الوزارة جاهدة في إبهار العالم في التعامل باحترافية مع المستجدات العالمية

ومن جانبها ، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن إدارة المشروعات بالوزارة قائمة على رفع الوعى بالقضية السكانية والمجتمعية وتقوم بعقد بروتوكولات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والدولى لعمل برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر استجابة للتوعية.

وأكدت أن هناك "خمس " محاور تعمل الوزارة من خلالها وهى محور الصحة والشباب وتمكين المرأة ، والتوعية ، وتأهيل الشباب لسوق العمل حتى تقوم بالارتقاء بصحة الشباب من خلال مناقشة كل ما يتعلق بمجال التوعية بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، وتلبيه الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة، والتركيز على الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتعزيز وضع المرأة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة عن الصحة الإنجابية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، والاعتماد على الحلول التكنولوجية والابتكار، وإنشاء وتفعيل أندية التوعية بقضايا السكان بمراكز الشباب بعدد 21 محافظة من خلال المسابقات الشبابية لاكتشاف حلول مجتمعية وانشطة مبتكره مثل الرياضة والمسرح والموسيقي تحت مسمي "أندية السكان"، والاستفادة من التنوع السكاني لدفع النمو الاقتصادي

وزير الشباب بـ «صحة الشيوخ»:لدينا برامج واضحة تستهدف تغيير الثقافة بشأن الزيادة السكانية

أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان ، و رئيس اللجنة المشتركة بجهود ودور، وزارة الشباب والرياضة ، في المشاركة في كافة فاعليات المحافظات ، خاصة وأن الوزارة لها دور هام ومحورى في توعية وتنشأة الشباب ، حيث أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في مصر هي من الشباب ، وبالتالي يجب توعيتهم بخطورة المشكله السكانية .

وأضاف الدكتور محممد جزر ، أنه يجب أن نهتم جميعاً بالقضية السكانية لكونها قضية أمن قومى ، ودائما ما ينوه رئيس الجمهورية على مدى تفاقم الزيادة السكانية وخطورتها على التهام كل جهود التنمية التي تقوم بها الدوله ، ويجب أن نعمل جميعا ونقدم أفكار خارج الصندوق لحل هذه القضية في إطار خطة مستقبلية قابله للتطبيق على أرض الواقع الفعلي ، للحد من الظاهره ، وحرصنا منا على إستمرار عملية التنمية وتحقيق أقصي إستفادة منها .

وقد إقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون هناك مؤشر لقياس أداء ونشاط الوزارة ، وكذا وجود ما يوضح المعوقات والتحديات التي واجهت الوزارة أثناء تطبيق برامجها على أرض الواقع، وضرورة الاستعانة بالرموز الرياضية الناجحة في توعية الشباب بالقرى والنجوع، ومشاركتهم في كافة الأحداث الكبرى كما اوصت اللجنة ، بضرورة عودة المسابقات الشبابية التي تتناول قضايا السكان بشكل غير مباشر.