/673110/حسام-صالح-عوض-الله-البرنامج-المصري-لتوفير-الطاقة-والكهرباء-الأنجح-عربيا

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن البرنامج الطموح للدولة المصرية في توفير الطاقة والكهرباء، كان ولا يزال البرنامج الأنجح عربيًا طوال السنوات الماضية، لتعزيز الطاقة في البلاد من الكهرباء سواء عبر الطاقة التقليدية أو عبر محطات الطاقة المتجددة.

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ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى استراتيجية وزارة الكهرباء والتي تتجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الاعتماد على استخدام الطاقة التقليدية من خلال تعظيم المشروعات القومية لإنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

ولفت رئيس طاقة النواب، إلى زيادة القدرات الكهربائية المصرية خلال الفترة الماضية، وبناء مشاريع عملاقة في مجال الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، باعتبارها طاقة المستقبل النظيفة الصديقة للبيئة، منوها بإنشاء الدولة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، حيث يعد أحد أكبر وأضخم مشاريع الطاقة المتجددة في العالم.

حسام صالح عوض الله: البرنامج المصري لتوفير الطاقة والكهرباء الأنجح عربيًا واختتم النائب حسام عوض الله، بأنه يُحسب للدولة المصرية، إنجاز مشاريع كهربائية استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في مصر وفي نفس الوقت تسمح للدولة بالتصدير لأوروبا وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تزايد عمليات التنمية والتطور والإصلاح في البلاد بشكل يلمسه المواطن المصري.