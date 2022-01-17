/673111/رغم-منافسته-على-لقب-الأفضل-محمد-صلاح-خارج-تشكيل-العام-في-2021-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام حفل الاتحاد الدولي لاخيتار الأفضل في عام 2021، وكان أرسين فينجر أسطورة التدريب قد أعلن عن التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

«فيفا»: توماس توخيل أفضل مدرب في العالم لعام 2021

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

توج الدولي الألماني توماس توخيل، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، والتتويج ببطولة دوري الأبطال.

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

أفضل حارس في العالم من الفيفا

تواجد إدوارد ميندي، بجانب الإيطالي دوناروما، حارس مرمى يوفينتوس السابق ومنتخب بلاده، والألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ليكون الظهور الأبرز والأقوى في العام السنغالي ميندي.

ويتواجد الثلاثي محد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني الأسبق، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بارين ميونخ الألماني، على رأس القائمة المرشة لجائزة الأفضل في عام 2021.

القنوات الناقلة لحفل The Best 2021

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية هذه الفعاليات، حيث يتم بثها على قناتها الإخبارية، كما يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم بثاً مباشراً للجماهير على موقعه الرسمي، بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.