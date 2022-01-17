/673112/عاجل-روبرت-ليفاندوفسكي-يحصل-على-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-2021

أعلن الاتحاد الدولي عن جائزة أفضل لاعب في العالم 2021 واقيم حفل إفتراضي في سويسرا بدون تواجد اللاعبين بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت المنافسة بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي.

وحصل روبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021 بعد منافسة قوية مع صلاح وميسي.

رغم منافسته على لقب الأفضل: محمد صلاح خارج تشكيل العام في 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيل أفضل فريق من الرجال لعام 2021.

ويقام حفل الاتحاد الدولي لاخيتار الأفضل في عام 2021، وكان أرسين فينجر أسطورة التدريب قد أعلن عن التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

«فيفا»: توماس توخيل أفضل مدرب في العالم لعام 2021

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

توج الدولي الألماني توماس توخيل، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، والتتويج ببطولة دوري الأبطال.

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

أفضل حارس في العالم من الفيفا

تواجد إدوارد ميندي، بجانب الإيطالي دوناروما، حارس مرمى يوفينتوس السابق ومنتخب بلاده، والألماني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ليكون الظهور الأبرز والأقوى في العام السنغالي ميندي.

ويتواجد الثلاثي محد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني الأسبق، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بارين ميونخ الألماني، على رأس القائمة المرشة لجائزة الأفضل في عام 2021.