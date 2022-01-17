/673113/رانيا-يوسف-عن-ابنتها-وافقت-أنها-تلبس-فستان-من-غير-بطانة

استضافت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC»، النجمة رانيا يوسف، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة.

دوت الخليج يرصد علاقة النجمة رانيا يوسف بنجلتيها

علاقة رانيا يوسف بابنتيها

وكشفت رانيا يوسف خلال الحوار عن علاقتها بابنتيها قائلة: "أنا شخصية متفاهمة جدا معاهم لأن لو مبقتش كدا في الزمن دا هخسرهم.. ولازم أكسر حاجز الخوف مني، وأنا شوفت نماذج كتير في الحياة وشوفت أم خسرت بنتها لأن بنتها خافت منها، وأنا مش عايزاهم يروحوا مني".

رانيا يوسف تترك الحرية لبناتها

وتابعت: "أحنا بني آدمين بنغلط وأحنا جايين هنا نغلط ونتعلم أساسًا.. بنتي جت سألتني ألبس فستان من غير بطانة، قولتلها البسي اللي عايزاه ومحدش له عندك حاجة، والبسي اللي تحبيه سواء فستان ببطانة أو من غير بطانة دا حقك تلبسي اللي عايزاه وأنا مقدرش أمنعك من حاجة".

وأردفت: "وبشجع بناتي يعيشوا براحتهم وإن محدش له عندهم حاجة.. لأن أحنا عايشين في عصر التكنولوجيا وعصر الموبايلات والهواتف الذكية اللي بتخلي كل شيء متاح أمامهم".

رانيا يوسف تطلق على نفسها لقب الأم الليبرالية

واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "أنا أم ليبرالية، ودوري الأساسي هو تربية بناتي وتعليمهم كويس.. وليس التحكم فيهم، ولو عايزين يدخلوا عالم التمثيل والوسط الفني هسيبلهم الحرية يمثلوا الأدوار اللي يحبوها في الحدود المناسبة، لأن ما دام الحرية مش بتأذي الطرف الأخر يبقى مفيش مشكلة".

رانيا يوسف تكشف لـ دوت الخليج سر جاذبيتها: بهتم بنفسي وبلعب رياضة

من ناحية أخرى، كشفت رانيا يوسف سر جمالها، حيث قالت لموقع دوت الخليج: "احرص على الاهتمام بنفسي وممارسة الرياضية بشكل دائم كي أحافظ على جسدي وصحتي، وليس معنى أنني أم لبنات كبار أن يكون شعري أبيض وأكون سيدة عجوز".

وتابعت رانيا يوسف حديثها، وقالت: "نحن نرى سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن ويمارسون الرياضية بشكل مستمر ويحافظون على انفسهن".

رانيا يوسف تتألق في مسلسل المماليك

وتلعب رانيا يوسف خلال مسلسل المماليك أكثر من شخصية، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل الآنسة فرح

وعلى جانب آخر تنتظر رانيا يوسف عرض الجزء الخامس من مسلسلها الشهير الآنسة فرح، وذلك عقب نجاح الجزء الرابع الذي عُرض عبر منصة شاهد وقناة MBC4، حيث تلعب دور "ديدا" وهي والدة "فرح" أسماء أبو اليزيد، وزوجة "القبطان ماجد الألفي" وهو الفنان تامر فرج.