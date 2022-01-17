رانيا يوسف: «بدور على راجل يحترم رجوعي 5 الفجر»

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كشفت النجمة رانيا يوسف عن طبيعة عملها كفنانة، والذي يتطلب رجوعها في ساعات متأخرة من الليل وأحيانًا يفرض عليها البقاء خارج المنزل لفترة طويلة.

دوت الخليج يرصد صفات فتى أحلام النجمة رانيا يوسف.

رانيا يوسف تبحث عن رجل يتقبل طبيعة عملها

وأوضحت أنها لذلك تبحث عن رجل وشريك حياة يتفهم ويقدر طبيعة عملها قائلة خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، مساء اليوم الإثنين: "برجع يوميًا لبيتي الساعة 5 الفجر من الشغل، واحيانا بشتغل لمدة 3 أيام من غير ما اروح.. فبدور على راجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي ".

رانيا يوسف تكشف لـ دوت الخليج سر جاذبيتها: بهتم بنفسي وبلعب رياضة

من ناحية أخرى، كشفت رانيا يوسف سر جمالها، حيث قالت لموقع دوت الخليج: "احرص على الاهتمام بنفسي وممارسة الرياضية بشكل دائم كي أحافظ على جسدي وصحتي، وليس معنى أنني أم لبنات كبار أن يكون شعري أبيض وأكون سيدة عجوز".

وتابعت رانيا يوسف حديثها، وقالت: "نحن نرى سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن ويمارسون الرياضية بشكل مستمر ويحافظون على انفسهن".

رانيا يوسف تتألق في مسلسل المماليك

وتلعب النجمة رانيا يوسف خلال مسلسل المماليك أكثر من شخصية، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل الآنسة فرح

وعلى جانب آخر تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الخامس من مسلسلها الشهير الآنسة فرح، وذلك عقب نجاح الجزء الرابع الذي عُرض عبر منصة شاهد وقناة MBC4، حيث تلعب رانيا دور "ديدا" وهي والدة "فرح" أسماء أبو اليزيد، وزوجة "القبطان ماجد الألفي" وهو الفنان تامر فرج.