هانى الناظر يحذر عبر فيسبوك: سبعة أخطاء لا تقع فيها هذه الأيام

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "سبعة أخطاء لا تقع فيها هذه الأيام.. 1- لا تتواجد فى أماكن مزدحمة بالناس، وفى حالة الاضطرار الشديد ارتدى الكمامة بإحكام، 2- لا تجلس فى وسائل المواصلات بدون كمامة نهائيا، 3 - لا تخالط أى إنسان يعانى من نزلة برد ولو بسيطة ولا تشاركه الطعام ولا تستخدم أدواته الشخصية، 4- إذا كنت تعانى من نزلة برد لا تزور والديك المسنين ولا أقاربك ولا أصحاب الأمراض المزمنة".
وتابع: "5 - لا تخرج بدون مناديل ورقية ولا تتخلص منها بعد استعمالها بإلقائها فى الشارع أو الطرقات أو وسائل المواصلات وعليك الاحتفاظ بها حتى تتخلص منها بشكل آمن لا يضر الآخرين ونفس الكلام ينطبق على الكمامة بعد استعمالها، 6- لا تأكل أى خضراوات أو فاكهة قبل غسلها جيدا، 7- لا تخرج مباشرة من الأماكن الدافئة للهواء البارد دون تغطية الرقبة والأنف والفم".
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