الرعاية الصحية: تقنية جديدة لاستئصال الأورام تحت مظلة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبى المتميز بمستشفى السلام بورسعيد، إحدى المستشفيات التسع التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من استئصال ورم بالغدة الدرقية بتقنية جديدة من نوعها، لمريضة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح البيان أن خطورة العملية تكمن فى أن المنتفعة البالغة من العمر 46 عام، لديها منظم دائم بالقلب منذ 10 سنوات، كما تعانى من ضيق بالتنفس وصعوبة بالبلع ونهجان، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وجود ورم بالغدة الدرقية ضاغط على القصبة الهوائية مع انتشاره فى الصدر وإحاطته بالشرايين الكبرى للقلب كالشريان الأورطى والشريان الرئوى.

وتابع البيان: تم إجراء الجراحة الدقيقة للمريضة بالتعاون بين أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وأمراض كهروفسيولوجية القلب، لم يتم خلالها شق الصدر ولا عظمة القص، بل تمت الجراحة بتقنية جديدة عن طريق فتحة صغيرة بالرقبة، وتم استئصال الورم الموجود فى الرقبة والصدر، وذلك على يد الفريق الطبى الذى ضم د.طارق عفيفى "استشارى ورئيس قسم الجراحة، د.أمير البسطويسى "استشارى ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصى"، د.إبراهيم عبد الحليم "استشارى جراحة الأورام والمناظير"، د.محمد عطا "اخصائى كهروفسيولوجية القلب"، واخصائيى الجراحة (د.عبدالله محمود، د. أحمد مصطفى، د.محمود نصير)، وبمشاركة فريق التخدير المتميز والمكون من د. محمد ناصف، د.سارة يوسف.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، جاهزية مستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات العلاجية التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مضيفا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة للمرضى من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد داخل المستشفى ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بجودة عالمية.

ولفت إلى أن مستشفى السلام بورسعيد يعد صرحا طبيا كبيرا يخدم عددا كبيرا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.