جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام". وتابع: "تطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان هام من وزير التعليم حول الامتحانات وموعد إجازة منتصف العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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