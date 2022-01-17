الصحة: ندرس خفض سعر مسحات ”pcr” للكشف عن فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة وجه بمراجعة أسعار المسحات فى المعامل المركزية، من خلال إعادة دراسة الأسعار للنظر فى إمكانية التقليل، متابعا: "التوجيه بهذا الأمر منذ ساعة فقط.. ويتم الآن دراسة الأسعار.. وخلال يوم أو يومين يتم الإعلان.. ده توجيه من وزير الصحة من ساعة فقط.. من أجل إعادة دراسة الأسعار والتكلفة الخاصة بالأسعار".

وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير": "الجامعات تواصل الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول. بشكل منتظم"، لافتا إلى الشركات الوطنية المصرية نجحت في الحصول على المادة الخام لبعض هذه العقاقير المضادة للفيروسات، وفي انتظار الموافقات النهائية من هيئة الدواء، وهو دواء عالمي يتم تصنيعه في مصانع مصرية، ونحن في انتظار تجارب الثبات التي لن تتجاوز مدتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: "تم إيقاف الرسائل للجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، ويتم إرسال رسائل فقط للحصول على الجرعة التعزيزية، بالنسبة لمن لم يحصلوا على الجرعتين الأولى والثانية، فيمكنه التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وهو من يختار المكان والموعد المناسب له، وبعدها يحصل على رسالة على هاتفه، ومن أصيب بفيروس كورونا، يمكنه الحصول على اللقاح بعد شهر من تعافيه من الإصابة".