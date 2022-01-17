”الرعاية الصحية”: تقنية جديدة لاستئصال ورم بمستشفى في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى السلام بورسعيد، إحدى المستشفيات التسع التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من استئصال ورم بالغدة الدرقية بتقنية جديدة من نوعها، لمريضة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن خطورة العملية تكمن في أن المنتفعة البالغة من العمر 46 عامًا، لديها منظم دائم بالقلب منذ 10 سنوات، كما تعاني من ضيق بالتنفس وصعوبة بالبلع ونهجان، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وجود ورم بالغدة الدرقية ضاغط على القصبة الهوائية مع انتشاره في الصدر وإحاطته بالشرايين الكبري للقلب؛ مثل الشريان الأورطي والشريان الرئوي.

وأضاف البيان "تم إجراء الجراحة الدقيقة للمريضة بالتعاون بين أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وأمراض كهروفسيولوجية القلب، لم يتم خلالها شق الصدر ولا عظمة القص، بل تمت الجراحة بتقنية جديدة عن طريق فتحة صغيرة بالرقبة، وتم استئصال الورم الموجود في الرقبة والصدر، وذلك على يد الفريق الطبي الذي ضم الدكتور طارق عفيفي استشاري ورئيس قسم الجراحة، والدكتور أمير البسطويسي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي النصر التخصصي، والدكتور إبراهيم عبد الحليم استشاري جراحة الأورام والمناظير، والدكتور محمد عطا اخصائي كهروفسيولوجية القلب، واخصائيي الجراحة الدكتور عبدالله محمود، والدكتور أحمد مصطفى، والدكتور محمود نصير، وبمشاركة فريق التخدير المتميز والمكون من الدكتور محمد ناصف، والدكتور سارة يوسف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جاهزية مستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات العلاجية التي تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مضيفًا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف عملية طبية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد داخل المستشفى ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بجودة عالمية.

ولفت إلى أن مستشفى السلام بورسعيد صرحٌ طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مزود بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.