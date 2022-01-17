رونالدو يتوج بجائزة جديدة من الفيفا فى حفل The Best بعد إنجازه الدولى

توج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، بجائزة الفيفا الخاصة والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم "The Best" المقام حاليا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

وتسلم رونالدو الجائزة الاستثنائية الجديدة من جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا، بعدما أصبح أفضل هداف فى تاريخ المنتخبات متخطيا النجم الإيرانى على دائى.

من جانبه، توج البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021.

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويمنح الفيفا جوائز "ذا بيست" سنويا لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، حيث يتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020/2021.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب للرجال والسيدات في عملية تصويت تضم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية لكل من فرق الرجال والسيدات من كل العالم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت، وتصويت مجموعة مختارة تضم أكثر من 300 صحفي.

وتشارك الجماهير في الاختيار عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي بنسبة 25%، متساوية مع نسبة تصويت مدربى المنتخبات، وقادة منتخبات العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين من مختلف الدول، ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الفيفا وهى 25% لكل فئة.