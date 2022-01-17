رسميا.. محمد صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم بالتصويت بجائزة ذا بيست

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن احتلال النجم المصري محمد صلاح للمركز الثالث في التصويت للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم الذي أقيمت اليوم الإثنين في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل محمد صلاح على 39 نقطة، بينما حصل ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم على 48 نقطة، بينما نال ليونيل ميسي 44 نقطة.

ترتيب محمد صلاح في افضل لاعب بالعالم

واختار محمد صلاح كل من جورجينيو لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الأولى، وليونيل ميسي ثانيا، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

واستبعد محمد صلاح في اختياراته عدد من اللاعبين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.