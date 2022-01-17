/673118/حاتم-الجبلي-في-أول-ظهور-إعلامي-له-مبارك-كان-راجل-وطني-وتعرض-للظلم

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق أنه تربى في مجتمع متسامح ومدني ثم انقلبت الاحوزال راسا على عقب في الستينات والسبعينات، مضيفا:" الناس اللي بتقول حقوق الانسان وبتعارض، انا روحت للقضاء زيي زي غيري وقاموا بالقضاء بالعدل".

دوت الخليج وتابع خلال لقاءه عبر برنامج حديث القاهرة تقديم الاعلامي خيري رمضان عبر قناة القاهرة والناس:" الرئيس مبارك كان راجل وطني، وتم ظلمه ". حاتم الجبلي في أول ظهور إعلامي له: مبارك كان راجل وطني وتعرض للظلم ونوه حاتم الجبلي:" لا احكم على أي شيء إلى بوجوجدد كل البراهين، حيث أنه أيام مبارك كان يتم الحديث عن أشياء في الخارج ولكن ليس لها علاقة بما يحدث في الداخل". حاتم الجبلي: لا يقبل أحد بالفساد والاخطر أن يتم اتهامك بالفساد وأنت رجل أمين ولفت:" لا يقبل أحد بالفساد والاخطر أن يتم اتهامك بالفساد وأنت رجل أمين، حيث أن اغتيال السمعة شيء خطير جدا، وبالتالي يجب على وسائل الأغعلام أن تكون حريصة عند استخدام لفظ فاسد".

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