/673117/مبضايقش-من-لقب-امرأة-سيئة-السمعة-أبرز-تصريحات-رانيا-يوسف-في-برنامج-مصر-جديدة

حلت الفنانة رانيا يوسف، مساء اليوم، ضيفة برنامج " مصر جديدة" التى تقدمه الاعلامية انجى أنور على قناة ETC الفضائية، لتستكمل اثارت الجدل من خلال تصريحاتها الجريئة.

دوت الخليج

تصريحات رانيا يوسف

ردت رانيا يوسف عن بعض الاسئلة التى وجهت لها، وتحدثت عن علاقتها بإبنتها وظهورها فى أحد المهرجانات معها وعدد من التصريحات عن حياتها. لذا يرصد دوت الخليج ابرز تصريحات رانيا يوسف في برنامج "مصر جديدة":

- أنا بطل ووحش ومثيرة ومعنديش خطوط حمراء

- مبضايقش من لقب امرأة سيئة السمعة

-معنديش مانع من القبلات في السينما

- بدور على راجل يحترم رجوعي للبيت 5 الفجر

- أنا شخصية متفاهمة جدا مع اولادى لان مش عايزة يروحوا منى

- بنتي استأذنتني في لبس الفستان من غير بطانة وقولتلها موافقة لأن ده حقك

- بشجع بناتي يعيشوا براحتهم وإن محدش له عندهم حاجة

- أنا أم ليبرالية ودوري مع ولادى تربيتهم وتعليمهم كويس

- انا بحب الرياضة وبهتم بجسمى مش معنى أن أم لبنات كبار أن شعري يكون أبيض

- هناك سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن

- الحب عندى قضاء وقت ممتع والجواز إضافة معنوية مش أكتر

- الرجالة بيتغيروا بعد 3 شهور من الجواز بشكل ميتصدقش

- مفهوم الجواز عند الناس مش صح لأنهم يفتقدون العيش في علاقات مفتوحة

رانيا يوسف في مسلسل المماليك

تلعب رانيا يوسف خلال مسلسل المماليك أكثر من شخصية، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

رانيا يوسف في مسلسل الآنسة فرح

وعلى جانب آخر تنتظر رانيا يوسف عرض الجزء الخامس من مسلسلها الشهير الآنسة فرح، وذلك عقب نجاح الجزء الرابع الذي عُرض عبر منصة شاهد وقناة MBC4، حيث تلعب دور "ديدا" وهي والدة "فرح" أسماء أبو اليزيد، وزوجة "القبطان ماجد الألفي" وهو الفنان تامر فرج.