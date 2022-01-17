/673122/الأهلي-يفوز-على-الزمالك-في-قمة-السلة-في-مباراة-مثيرة

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك في دوري سوبر السلة بنتيجة 86/85، في صالة "أحمد منسي " بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء إثارة وندية كبيرة بين القطبين، حيث انتهت المباراة بالتعادل ليقرر حكم المباراة لعب 5 دقائق إضافية أخرى.

وظل الزمالك متقدم بفارق نقطتين حتى الثواني الأخيرة وكان أقترب من تحقيق الفوز، ولكن عاد النادي الأهلي بثلاثية أخر لعبة بالمباراة ليفوز بها، بعدما قدموا الفريقين مباراة كبيرة تليق بهم.

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي سوف تقام في مصر الشهر المقبل فيما يشارك نادي الزمالك ممثلا عن القارة الأفريقية بعد فوزة بدوري الأبطال برعاية NBA العام الماضي.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام بورجوس الأسباني ممثل أوروبا في مباريات الدور نصف النهائي. يذكر أن فريق بورجوس الإسباني هو حامل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

و ستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن كان فريق سلة الزمالك توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

والتر هودج: أفضل اللعب للزمالك عن الأهلي.. ولكن الإدارة ليست محترفة

تحدث والتر هودج نجم الزمالك السابق في كرة السلة، عن مستقبله حول الانتقال للزمالك أو الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقال هودج في تصريحات تليفزيونية: "أعلم ان الكثيرين في مصر ينتظرون عودتي للقاهرة مرة أخرى، ولكنني لم اقرر حتى الآن اذا كنت سأعود إلى القاهرة أم سأذهب لمكان أخر".

وأضاف: "لدي عروض من أندية كثيرة منها الزمالك والبحرين ودول كثيرة ولكن لا توجد هناك مفاوضات حالية مع الأهلي كما تردد، في الفترة الأخيرة كما سمعت من البعض".

وأكمل: "الجميع يتحدث معي عن وجود مفاوضات بيني وبين الأهلي ولكن هذا ليس صحيح لا يوجد تواصل بيني وبين أحد في الأهلي إلا أوجستي مدربي السابق ونكتفي فقط بتهنئة بعضنا البعض بالفوز بالمباريات والبطولات".

وزاد: "إذا حصلت على عرض مالي من الأهلي والزمالك انا لاعب محترف، فلعبت من قبل في الزمالك والناس هناك ليست محترفة، أعرف كم ان الناس في الأهلي محترفة، مع ذلك أحب الناس في الزمالك لكنهم ليسوا محترفين على الاطلاق".

وأختتم قائلاً: "الزمالك، ناس جيدة لكنهم لا يدفعوا المال في موعده، لكن اجوستي سعيد جدا في الأهلي لانهم يدفعون في الموعد المناسب، بالنسبة لي المال هو رقم واحد”.