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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة، قال الله تعالى: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"، ولكن قد يشق على المسلم التحرُّز عن بعض النجاسات، وقد يصاب البعض بالوسواس إذا دقق فى هذا الأمر.
وتابعت: "مجمل القول فى ذلك هو أنه إذا كانت النجاسة يسيرة ومما لا يمكن التحرز عنه فلا يلزم التفتيش عنها لغسلها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: تصح الصلاة مع وجود شىء يسير من النجاسة يشق على المسلم التحرز عنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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