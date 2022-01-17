الإفتاء: تصح الصلاة مع وجود شىء يسير من النجاسة يشق على المسلم التحرز عنه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة، قال الله تعالى: "وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"، ولكن قد يشق على المسلم التحرُّز عن بعض النجاسات، وقد يصاب البعض بالوسواس إذا دقق فى هذا الأمر.

وتابعت: "مجمل القول فى ذلك هو أنه إذا كانت النجاسة يسيرة ومما لا يمكن التحرز عنه فلا يلزم التفتيش عنها لغسلها".