السبكى: التأمين الصحى الشامل أكبر ضمانة لعلاج المصريين بعدالة وجودة عالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبى وضمه أمهر الكوادر الطبية والإدارية.





وأضاف أن هذا يضمن تقديم الخدمات والرعاية الطبية المتميزة للمرضى مطابقة لأحدث المعايير العالمية، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 423 سرير، منها 285 أسرة داخلى، و63 رعاية مركزة، و14 غرفة عمليات، و22 حضانة، و33 عيادة خارجية، مشيرا إلى التأمين الصحى الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما أنه يخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتتحمل فيه الدولة علاج غيرالقادرين.

ولفت إلى أن تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات (استبدال مفصل الفخذ الكامل) تقدر بأكثر من 100 ألف جنيه بالقطاع الخاص، بينما تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة يسددها المنتفع تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبى المتميز بقسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، فى إجراء عمليتين جراحيتين استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعى ثلاثى الأقطاب مزدوج الحركة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن العملية الأولى عبارة عن استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعى ثلاثى الأقطاب مزدوج الحركة لا أسمنتى، أجريت لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما، بعد تعرضه لحادث تسبب له فى كسر عنق عظمة الفخذ مع وجود خشونة بمفصل الفخذ.

وأضافت، أن العملية الثانية عبارة عن استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعى ثلاثى الأقطاب مزدوج الحركة أسمنتى، أجريت لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاما، بعد تعرضها لحادث كان قد تسبب لها فى كسر بعنق عظمة الفخذ.

وتابعت، أنه تم إجراء العمليتين على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع الطبى بالإسماعيلية تضم كلا من د. محمد على، استشارى جراحة العظام، وأخصائيى جراحة العظام "د. عبدالصادق شعلان، د. محمود صبرى، د. أحمد عبدالفتاح"، د. محمود البعلى، طبيب مقيم، واستشاريى التخدير "د. محمد ندا، د. محمد كريم"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.