جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، إن مركز إعادة الإعمار والتنمية للدور الخارجة من النزاعات تابع للاتحاد الإفريقى، ومصر من الدول التى سعت من اليوم الأول لاستضافة المركز باعتبارها من أكثر الدول الإفريقية التى الكثير لمساعدة نظرائها والتوجهات السياسية والاستراتيجية التى تستطيع أن تكون نموذج للدول الإفريقية.





وأضافت فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن مصر قدمت عرضا للاتحاد الإفريقى وحصلت على هذه الاستضافة، وتم تدشين المركز فى 21 ديسمبر 2021 بوجود مفوض السلم والأمن الإفريقى. وأوضحت أن أنشطة المركز ستصب فى الاستراتيجية الطموحة للتنمية 2063 فى جميع المجالات، لافتة إلى أن المركز له أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تشرف على جميع المجالات والأنشطة التى تدعم الدول من خلال الدول الإفريقية الأخرى. وأشارت إلى أن تفعيل المركز سيكون فى غضون أقل من شهر، مضيفة: "المركز مولود متميز، لأنه أطلق ولديه ولاية عمل من الاتحاد الإفريقى ومجلس السلم والأمن الإفريقى ومجلس السلم والأمن الدولى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سها جندى لـ مساء dmc: تفعيل مركز إعادة الإعمار الإفريقى خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.