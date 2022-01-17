جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، إن مصر حققت إنجازات فى مجال الحد من الهجرة غير الشرعية، بعد اتخاذها خطوات منطقية وموضوعية والبناء على كل خطوة تقوم بها، فأنشأت آلية تنسيقية وأول قانون فى الشرق الأوسط لتحقيق الردع ويعرف الجريمة ويضع عقوبات، كما تقوم بعمل دراسات عن الهجرة غير الشرعية.





وأضافت نائلة جبر، فى لقائها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن ما تحقق عمل جماعى وليس عمل اللجنة فقط، خصوصًا وأن هناك 30 جهة تعمل مع اللجنة، إضافة إلى الجهات الأمنية التى قامت بدور كبير لتأمين مخارج الدولة سواء موانئ أو حدود برية، وكذلك القائمين على إنفاذ القانون. وأوضحت أن القانون يحقق الردع والعقوبة لكل من يشارك فى عملية الهجرة غير الشرعية سواء السماسرة أو من يؤجرون السفن أو من يقومون بالإيواء. وأشارت إلى أن مصر تقارب فى تعداد سكانها لنحو 103 مليون نسمة، مؤكدة أن الوارد لمصر أكثر من الخارج منها وهذه نقطة تستحق الدراسة، مضيفة: "أحد مديرى المنظمات الدولية قالى مصر واحة من الأمن والآمان، وتوقعى وارد إليكم فى تكاثر خلال الفترة المقبلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائلة جبر لـ مساء dmc: مصر حققت إنجازات فى مجال الحد من الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.