هيئة الدواء المصرية: استخدام محركات البحث لوصف علاج خطر على صحة المواطنين

أكد الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء تحذر المواطنين من استخدام محركات البحث لوصف الأدوية للعلاج، وتمثل خطير كبير على صحة المواطن، موضحا أنه تم رصد استخدام محركات البحث للبحث عن علاج لأنه يمثل خطورة على حياة المواطنين.
وأضاف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محركات البحث لا تضمن الوصول لدواء مناسب، حيث إنه قد يتحدث عن أعراض قد لايتكون مماثلة لحالة المريض.
ولفت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن محركات البحث لا يمكن من خلالها عرض تقارير طبية ولا يوجد كشف طبي عليها ولامعرفة التاريخ المرضى.
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