موسيماني يحطم محمول صحفى سأله عن أسيست كهربا مع فريقه الجديد.. فيديو

انفعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا الذى يرحل عن النادي للدوري التركي على سبيل الإعارة.

ودفع موسيماني يد اللاعب التي تحمل الهاتف لحظة توثيق السؤال والإجابة عليه، ليقع الهاتف من يد الصحفي دون أن ينطق موسيماني بحرف واحد.