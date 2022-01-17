الصحة: متحور أوميكرون لديه قدرة عالية على الانتشار في مصر والعالم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر والعالم يشهدان ارتفاعًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي يوضح أن هناك ارتفاعات في معدلات الإصابات، قائلًا: "كنا في انتظار انتهاء الموجة الرابعة وبدء انخفاض الأعداد وهو لم يحدث نتيجة المتحورات"، مشيراً إلى أن الملقحين وخاصة من تلقوا كامل الجرعات في التطعيم، وكذلك من حصلوا على الجرعة التعزيزية إذا أصيبوا فإن الأعراض تكون خفيفة ولا يحتاج لدخول المستشفيات ولا يحتاج حتى لأخذ علاج بشكل مستمر، ويتعافي خلال 3 أو 4 أيام".

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه نتيجة للمتحورات وخاصة متحور أوميكرون الذي لديه قدرة عالية على الانتشار فأنه أصبح هناك معدل انتشار سريع في الإصابات على مستوى العالم ومصر.

وأكد "عبد الغفار"، أن الشيء الجيد أننا لاحظنا انكسارًا في العلاقة السابقة التي كانت موجودة في الموجات الأولى والثانية والثالثة بين زيادة معدل الإصابة وزيادة معدل الدخول للمستشفيات وما بين زيادة معدل الإصابة وزيادة معدلات الوفيات، موضحًا: "الحمدلله منذ الموجة الرابعة لم تعد العلاقة طردية بين زيادة معدلات الإصابات وزيادة معدلات الدخول للمستشفيات"، مضيفاً: "بنتكلم عن متوسط نسب إشغال في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وهي مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية في الأقسام الداخلية لا يزيد 9 %، وفي العنايات المركزة لا يزيد عن 41 %، وفي الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي لا يزيد عن 23 % وهو مؤشر جيد".

وأشار عبد الغفار، إلى أن الملاحظ أن شدة الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من شدة الإصابة بمتحور دلتا، وأن متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي بمعنى الأنف والحنجرة ولا يؤثر بنفس الشدة على الرئة والجهاز التنفسي السفلي، قائلًا:" لم نعد نشهد ضيق في التنفس أو الإصابات التي تؤدي للتليف أو تلف الرئة".