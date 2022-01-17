16 قائد يختارون محمد صلاح بالمركز الأول لجائزة "ذا بيست".. تعرف عليهم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اختيارت قادة المنتخبات في العالم للنجم المصري محمد صلاح في المركز الأول في التصويت للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، والذي اتضح أنهم 16 لاعبا.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن 16 لاعبا من قادة المنتخبات قرروا اختيار محمد صلاح في المركز الأول.

فيما يلي قادة المنتخبات الذين اختاروا محمد صلاح ..

جزر بروناي- محمد بن على رحمن

غانا- آندريه أيو

الأردن- معتز ياسين

ليتوانيا- ارنيستاس سيتكوس

هولندا- فان دايك

فلسطين- عبد اللطيف البهداري

بيرو- باولو جويريرو

قطر- حسن الهيدوس

اسكتلندا- آندرو روبرتسون

سويسرا- جرانيت تشاكا

سوريا- عمر السومة

توجو- داكونام دچين

تونس- يوسف المساكني

الإمارات- إسماعيل مطر

اليمن- صادق أحمد

زيمبابوي- ناوليدج موسونا

وكان محمد صلاح قد اختار كل من جورجينيو لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الأولى، وليونيل ميسي ثانيا، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

وحصد ليفاندوفسكى جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على الثنائى: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ليفاندوفسكي هو الفائز بجائزة العام الماضي 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.